Juve-Pogba: c’è la data per la firma! Di Maria si complica ancora

La Juve è ad un passo dall'acquisto di Paul Pogba: svelata la possibile data della firma. Di Maria, invece, si allontana

redazionejuvenews

Rinforzi di livello e in tutti i reparti, è questo l'obiettivo della Juventus in vista di questo calciomercato. I bianconeri dopo la stagione senza trofei è pronta a ripartire alla grande e per farlo ha deciso di puntare su qualità e esperienza. Per questo non sorprende che la Vecchia Signora abbia messo gli occhi su Paul Pogba. Il centrocampista francese è da sempre il sogno di mercato dei tifosi bianconeri e ora sembra veramente ad un passo dal ritorno a Torino. Il classe 1993 dopo la deludente esperienza al Manchester United è convinto del progetto Juve e si trasferirà a parametro zero. Secondo Sky Sport per questioni economiche le firme sul contratto arriveranno ai primi di luglio.

Ma il centrocampo non sarà l'unico reparto che dovrà essere rinforzato. In attacco la Juve è alla disperata ricerca di un esterno che possa sostituire Paulo Dybala, sempre più vicino all'Inter. I bianconeri sembravano ad un passo dall'acquisto di Angel Di Maria ma la trattativa è ora in piena fase di stallo. Le due parti, infatti, non hanno più trovato punti di incontro e la distanza tra domanda e offerta rimane ampia. Per questo i bianconeri si sono subito messi alla ricerca di alcune alternative: piacciono Berardi, Zaniolo, Kostic, Neres e Mudryk.

Capitolo difesa: nonostante la buona stagione Merih Demiralnon sarà riscattato dall'Atalanta. Il difensore turco farà quindi ritorno a Torino, dove però potrebbe non rimanere a lungo. La scorsa stagione Allegri lo aveva bocciato, decidendo di non puntare su di lui e mandandolo in prestito a Bergamo. E' probabile quindi che la valutazione quest'anno sia sempre la stessa. Il classe 1998 potrebbe quindi essere venduto per fare cassa, così da poter spendere il denaro in altri reparti o addirittura per finanziare l'acquisto di un difensore più funzionale alla Juventus, possibilmente di piede mancino.