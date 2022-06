Dybala ad un passo dall’Inter. Veron: “Alla Juve poco decisivo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Veron ha parlato del passaggio di Dybala dalla Juve all'Inter: riuscirà ad incidere?

redazionejuvenews

Dopo tante stagioni in maglia Juve, Paulo Dybala sembra ora sempre più vicino all'Inter. Il fantasista argentino e il club neroazzurro hanno trovato un'intesa di massima sul contratto e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. La Joya è l'uomo giusto per l'Inter? Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista nerazzurro Veron ha detto: "È sicuramente l’elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi. L’Inter non aveva, nella passata stagione, un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e attacco, a parte Calhanoglu che però doveva sdoppiarsi nel ruolo di mezzala. Dybala è perfetto per agire da seconda punta, per aiutare il centravanti, chiunque egli sia, e per cucire la manovra. Se le cose rimangono così come sono, Dybala è adattissimo ad affiancare Lautaro. Formerebbe una grande coppia argentina e l’Inter potrebbe ballare il tango del gol... I due si integrano benissimo".

Potremmo definirlo un fuoriclasse? "Ho giocato con Maradona e per me soltanto lui era un fuoriclasse, cioè uno che da solo vinceva le partite. Diciamo che Dybala ha enormi qualità tecniche, ma credo che non sia ancora espresso al massimo. Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo. Non so da che cosa sia dipeso, se dall’allenatore o dalla struttura della squadra. Fatto sta che alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato".

Dove può arrivare l'Inter con Dybala? "Per le qualità che ha Dybala dev’essere uno dei top d’Europa. E allora è necessario che la squadra investa su di lui, che lo metta al centro del progetto, che lui si senta importante e che non debba sempre dimostrare, a ogni gara, il suo valore. Nell’ultimo periodo è stato spesso frenato dagli infortuni. Con lui l'Inter può puntare allo scudetto, perché lo ha sfiorato quest’anno senza di lui e quindi è logico aspettarsi un salto di qualità. In Champions i nerazzurri non sono ancora al livello più alto, però stiamo parlando di una manifestazione che riserva sempre sorprese. Ora Dybala si metta la maglia nerazzurra e pensi a diventare leader nel gruppo. Poi si vedrà".