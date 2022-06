Juve, Pogba: “Tutti vogliono sentirsi amati. Futuro? Voglio il meglio”

Paul Pogba ha già annunciato il suo addio al Manchester United ed è sembra sempre più vicino alla Juventus. Il centrocampista francese negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili in Inghilterra, fortemente criticato dai tifosi dei Red Devils. In un'intervista a Uninterrupted (una piattaforma creata da LeBron James e Maverick Carter per dar voce agli atleti) il classe 1993 ha rivelato: "Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi e con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti, performi. Devi essere a tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante". Alla Juve il Polpo sarebbe di nuovo a casa, supportato dal calore dei bianconeri, che non lo hanno mai dimenticato.