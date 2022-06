Juve, novità importante in difesa: svelato il futuro di Demiral

L'Atalanta ha deciso: Demiral non sarà riscattato e farà ritorno alla Juve. Il turco sarà il sostituto di Chiellini?

redazionejuvenews

Il trasferimento era nell'aria da tempo ma solo ieri è arrivata l'ufficialità: Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Il centrale italiano dopo 17 lunghissimi anni con la maglia della Juve terminerà la sua carriera negli USA. "Io ora credo di aver bisogno di un'esperienza fuori, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita e per crescere a mia volta", ha detto ieri a Radio Anch'io Sport. Ora la Vecchia Signora ha un compito durissimo: trovare un sostituto per un giocatore decisivo in campo e nello spogliatoio come era Giorgio Chiellini. Non sarà affatto facile.

La soluzione potrebbe essere in casa. Oltre a Gatti, che ha convinto con la maglia della nazionale italiana, un altro nome potrebbe essere Merih Demiral. Il difensore turco nonostante la buona stagione in prestito all'Atalanta non sarà riscattato e la Juve sta seriamente pensando se tenerlo o meno. Guardando alle statistiche potrebbe essere la soluzione perfetta: classe 1998, con già diversi anni di esperienza in Serie A e anche qualche presenza in Champions League. Difensore fisico e roccioso, che andrebbe a formare un'ottima coppia con i più tecnici de Ligt e Bonucci. Oltre a questo non dimentichiamoci del fattoreeconomico: Demiral è già un giocatore della Juventus, zero spesa.

Con Bonucci, de Ligt, Demiral, Gatti e Rugani, la Juve sarebbe numericamente a posto. L'unico problema è che i bianconeri erano alla ricerca di un difensore mancino. Tutti e cinque i giocatori citati, infatti, sono destri. Ora la palla passerà a Massimiliano Allegri, che dovrà decidere se accontentarsi dei difensori a disposizione o se invece sarà necessario agire sul mercato. In quel caso Demiral potrebbe essere venduto o inserito come contropartita per abbassare il costo del cartellino. I nomi? Piace sempre Koulibaly, ma occhio anche a Laporte del Manchester City e Lenglet del Barcellona.