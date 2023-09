Tiago Pinto svela: “Quando vai a prendere uno come Dybala…”

Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha detto la sua sulla trattativa dello scorso anno per portare Dybala in giallorosso.

Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha detto la sua in conferenza, parlando di Dybala, ex Juve. Ecco le sue parole: "Quando vado a prendere giocatori come Wijnaldum, Dybala, Lukaku, Tammy tu devi dirgli qualcosa. Tu pensi che non vengano se non lottano per obiettivi come la Champions? Non è così.

Dal mia punto di vista è questa la logica, non penso che io e l’allenatore siamo in disaccordo. Il terzo tema degli infortuni voglio dire due cose: con tutto rispetto per la Roma e per i suoi tifosi è ovvio che non siamo il Manchester City. Potevo pure prendere Rice, ma non si può. Dobbiamo sapere la realtà. Un altro tema è quello degli infortuni.

Oltre Dybala, che è stata per noi fondamentale, noi siamo riusciti a mettere in condizione fisica ottimale dei giocatori che avevano tanti problemi fisici. Come Zaniolo, Smalling, Dybala. I lavori tra lo staff medico per me è un assetto".

