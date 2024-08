Juve, Pedullà attacca Allegri: “Servono bravi calciatori ma soprattutto un allenatore”

Intervenuto su X Alfredo Pedullà ha commentato la vittoria della Juve contro il Verona con una chiara critica ad Allegri

L’effetto Thiago Motta in casa Juve si è fatto subito sentire. L’allenatore bianconero è riuscito a cambiare la mentalità della squadra, che ora gioca un calcio più offensivo ma soprattutto non molla mai. Questione di spirito, di ideali e fiducia. Intervenuto su X Alfredo Pedullà ha commentato con una chiara critica ad Allegri: “Il saggio ha sempre ragione: dammi un pallone, un gruppo di bravi calciatori ma soprattutto un allenatore“.

Juve, Vlahovic esalta Thiago ma difende Allegri

Al termine della partita Vlahovic ha detto: “Stiamo facendo un gioco diverso. Non per togliere qualcosa all’ultimo anno dove abbiamo fatto bene. Non vorrei che quello che dico venisse interpretato nel modo sbagliato. Thiago sta lavorando tanto sull’aggressività e l’atteggiamento in partita. Puoi sbagliare tutto ma non l’atteggiamento, da quello viene tutto. Se ci sei con la testa, se hai la testa giusta ti viene tutto meglio. E’ la cosa più importante come giocare l’uno per l’altro e le cose tattiche che sappiamo noi”