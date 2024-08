Juve, Vlahovic: “Ora stiamo facendo un gioco diverso”

Le parole del giocatore della Juve Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Verona

Al termine della partita contro il Verona il giocatore della Juve Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn ha detto: “Faccio i complimenti a Savona, sono contento per lui, per la squadra e i tifosi per i tre punti“.

Juve, le parole di Vlahovic

Sull’esultanza: “Stiamo facendo un gioco diverso. Non per togliere qualcosa all’ultimo anno dove abbiamo fatto bene. Nella prima giornata sono stato un po’ sfortunato, oggi due gol ma sono contento per la squadra, per come ci siamo comportati, per l’atteggiamento e il risultato è la conseguenza”.

Chiosa finale su Motta: “Non vorrei che quello che dico venisse interpretato nel modo sbagliato. Sta lavorando tanto sull’aggressività e l’atteggiamento in partita. Puoi sbagliare tutto ma non l’atteggiamento, da quello viene tutto. Se ci sei con la testa, se hai la testa giusta ti viene tutto meglio. E’ la cosa più importante come giocare l’uno per l’altro e le cose tattiche che sappiamo noi”.