Juve, Pedro Emanuel: “Conceicao deve ancora crescere”

Pedro Emanuel ha parlato dell'esterno della Juventus, Francisco Conceicao: per l'allenatore, il giocatore avrebbe ancora bisogno di crescere

Intervistato a Tmw Radio, Pedro Emanuel ha parlato dell’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao. Ecco le sue parole: “E’ una situazione diversa, è una giovane promessa. Ha grandi qualità, diverse da quelle di Leao: è un giocatore da uno contro uno, mette più energia nella partita. Ci sono grandi aspettative su di lui, specialmente adesso che sta giocando nella Juventus dopo alcune buone stagioni al Porto. È un giocatore diverso, magari in questo momento non è una prima scelta per la nazionale, ma è sempre lì. È appassionato: può fare la differenza in quello che fa, ma deve ancora crescere e gli va dato tempo”.

Pedro Emanuel: “Leao deve essere più continuo”

Inoltre, sull’attaccante del Milan, Rafael Leao, l’allenatore ha detto: “Tutti i portoghesi aspettano il momento in cui diventerà uno dei migliori giocatori al mondo. Ha qualità fantastiche, è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi squadra e contro qualsiasi avversario. Deve essere più continuo: so che ha avuto qualche infortunio, ma da tifoso portoghese e suo nello specifico posso dire che non vediamo l’ora. È nell’età giusta per diventare cruciale per il Milan e anche per la nazionale: credo che aiuterà Sergio a riportare i rossoneri nelle posizioni che vogliono raggiungere. È sempre stato un grande club e lo è tuttora, deve lottare sempre per i primi posti in classifica e in questa stagione finora non è successo”.