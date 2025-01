Rassegna stampa – Motta contro Conceicao: Juve-Milan ad alta pressione

Dalla sfida a distanza tra Motta e Conceicao in Juve-Milan fino alla vittoria dell'Inter: tutte le principali novità di giornata

Oggi è venerdì 3 gennaio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Dum dum Inter”. E ancora: “Dumfries show: è finale di Supercoppa”. A lato: “Inzaghi guida una macchina perfetta” e “Atalanta senza big (e senza scampo)”. In taglio basso: “Agroppi cuore Toro e calcio libero”, “Ricci 2028. Rinnovo granata. Ecco il talento ad alta fedeltà”, “Juve-Milan vale di più. Alta pressione su Thiago Motta. Debutta Conceicao: Mio figlio? Ora rivali“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell’Inter: “Dum Dumfries. Doppietta in 12 minuti: Inter in finale e Dea a casa”. E poi: “Oggi alle 20 Juve-Milan: Conceicao all’esame Thiago”. In basso: “Napoli, Pellegrini è la prima scelta”, “Frattesi chiama: la Roma ci crede”, “La Lazio divisa tra Fazzini e Casadei”, “Sorpresa Biraghi: si inserisce il Bologna”, “Pep e il re degli avvocati, le due partite del City” e “Agroppi, l’anima di un calcio antico”.

Tuttosport

“Motta, hai presente Boniperti?”, questo il titolo di Tuttosport che apre con la sfida tra Juve e Milan in Supercoppa. In alto: “Ciao Aldo, come te non c’è più nessuno”. A lato: “Dumfries fa il Lautaro. L’Inter vola in finale”. In basso: “Sinner arriva in Australia e scuote il tennis italiano”, “Va a commemorare coppi, muore il gregario Moratto”, “Il compleanno di Schumi nel cuore di tutti i tifosi” e Vagnati e Ricci: Cairo manda 2 segnali al Toro”.