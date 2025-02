Juve, Pecci: “Yildiz assomiglia un po’ a Dybala”

Eraldo Pecci ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz: per l'ex allenatore, il giocatore assomiglierebbe a Paulo Dybala

Dagli studi de La Domenica Sportiva, Eraldo Pecci si è espresso sull’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco cosa ha detto: “Yildiz ha un grandissimo talento e assomiglia un po’ a Dybala. È un ragazzo molto intelligente perché ha capito che alla Juventus l’unica cosa che conta è vincere e lo ha capito anche Motta adesso. Cagliari test attendibile? Nel primo tempo si è giocato ad una porta, quella del Cagliari e la Juventus ha avuto sopravvento nettamente e i giocatori bravi possono giocare sempre insieme basta fare qualche partita insieme e capisci il compagno”.

Pecci: “La Juve è nella fase di caduta dell’impero”

Inoltre, sul momento storico della Juventus, l'ex allenatore ha aggiunto: "Mi sembra che la Juve sia un po' in una fase di caduta dell'impero, la Juventus senza un Agnelli è come l'Odissea senza Ulisse e credo che anche i club satelliti ora ti danno dei mezzi giocatori ad un sacco di soldi e l'impressione è che la Juve in questo rinnovamento stia rischiando molto per quello che è la sua storia. Dopo otto mesi e due terzi di campionato il bilancio della Juventus non può essere considerato positivo".