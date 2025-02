Cagliari-Juve, Yildiz: “Dispiaciuto per le mie chances sbagliate”

Intervistato nel post partita della sfida di Serie A al Cagliari, ha parlato l'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz

In Nazionale, il CT della Turchia, Vincenzo Montella, ti da dei consigli per provare a segnare di più?

“Sì, certo. Io voglio sempre segnare per la mia squadra e anche per me. Oggi ho avuto due chances, ma non l’ho fatto. Speriamo per la prossima”.

Sei uno dei pochi in Italia che punta l’uomo e cerca di saltarlo:

“Sì, io voglio segnare sempre. Faccio l’uno contro uno perché questo è il mio gioco”.

Senti che devi essere più veloce nella scelta di calciare in porta?

“Sì, qualche volta. Però, io guardo sempre per i miei compagni”.