Juve, Pavan: “Yildiz è un patrimonio del calcio italiano”

Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Yildiz: per il giornalista, tutto il calcio italiano dovrebbe salvaguardare il suo talento

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco un estratto delle sue parole: “Kenan Yildiz è un patrimonio del calcio italiano e della Juventus, un talento cristallino che, nonostante i suoi soli 19 anni, ha già dimostrato qualità fuori dal comune. Contro il Monza ha commesso un errore di reazione in campo, ma è importante contestualizzare: è stato provocato, ripetutamente, e ancora una volta gli arbitri non lo hanno tutelato. I tifosi lo hanno perdonato e contro l’Udinese è stato decisivo e tutti si aspettano possa fare lo stesso anche a Venezia”.

Pavan: “Nel calcio italiano vanno tutelati i giovani talenti”

Il giornalista ha proseguito: “Kenan Yildiz è un patrimonio del calcio italiano e della Juventus, un talento cristallino che, nonostante i suoi soli 19 anni, ha già dimostrato qualità fuori dal comune. Contro il Monza ha commesso un errore di reazione in campo. Però, è importante contestualizzare: è stato provocato, ripetutamente, e ancora una volta gli arbitri non lo hanno tutelato. I tifosi lo hanno perdonato e contro l’Udinese è stato decisivo e tutti si aspettano possa fare lo stesso anche a Venezia. Nel calcio moderno è fondamentale tutelare i giovani talenti, in particolare chi, come Yildiz, ha le doti per fare la differenza. Lasciarli in balia dei falli sistematici rischia di danneggiarli non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. La protezione arbitrale non è un privilegio, è una necessità per il bene dello spettacolo e della crescita dei fuoriclasse (..)”. Leggi anche le parole di Riccardo Trevisani su Yildiz <<<