Trevisani: “Appena la Juve si dà una sistemata Yildiz finisce nei 30 del Pallone d’Oro”

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del numero 10 bianconero Kenan Yildiz: “Appena la Juve si dà una sistemata e trova un po’ di continuità, Yildiz finisce nei 30 del Pallone d’Oro. Perché quindi dobbiamo stare lì a giudicarlo ogni partita?”.

Juve, le parole di Trevisani

Dopo la partita contro l'Udinese Yildiz in conferenza stampa stampa: "Sono contento per la squadra, chiedo ancora scusa alla squadra e ai tifosi. Abbiamo lavorato duramente sta settimana, ora abbiamo un'altra finale. Dobbiamo guardare solo al Venezia, vinciamo questa partita fino alla fine. Nelle ultime due settimane tutti mi hanno aiutato a livello mentale. Mi dispiace molto per la squadra e per i tifosi, queste due settimane sono state lunghe per me. Stagione? Io sono contento per questa stagione, voglio migliorare in tutto. Guardo sempre avanti. Pesa la 10? No gioco come sempre, sono contento di averlo. Voglio migliorare in tutto, voglio fare il mio massimo. Voglio migliorare in tutto per essere la mia miglior versione. Tudor ha dato energia, per noi è stato importante. Da quando è arrivato siamo contenti, lavoriamo duramente".