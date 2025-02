Juve, Kolo Muani: “Felice di segnare, buona partita come squadra”

Le parole del giocatore della Juve Kolo Muani ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A contro il Como

Al termine della partita contro il Como il giocatore della Juve Kolo Muani è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono veramente felice di segnare e risegnare. Siamo contenti, buona partita come squadra e siamo già proiettati per la prossima partita. Responsabilità sul rigore? No, sono un attaccante e ho bisogno di segnare. Il rigore non è una gran responsabilità, è un’opportunità per segnare. Esultanza? E’ la mia esultanza tipica”.