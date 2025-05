Juve, Pavan: “Vlahovic sempre più vicino all’addio”

Massimo Pavan ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il suo addio sembrerebbe molto vicino

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Per Dušan Vlahović, il match contro il Venezia potrebbe rappresentare la sua ultima apparizione con la maglia della Juventus. L’attaccante serbo, infatti, sembra sempre più vicino all’addio nel prossimo mercato estivo, con il calciomercato di giugno che potrebbe segnare la fine della sua avventura in bianconero. Le trattative per il rinnovo del contratto – in scadenza nel 2026 – sono ormai in stallo. La distanza tra le parti appare difficilmente colmabile, soprattutto a causa della mancanza di volontà da parte del giocatore di accettare un rinnovo al ribasso. Tutti gli indizi portano quindi a un divorzio praticamente certo”.

Pavan: “Con un nuovo allenatore Vlahovic avrebbe potuto mostrare il vero potenziale”

Il giornalista ha proseguito: "Un pizzico di rammarico resta, anche perché con un nuovo allenatore alla guida della Juventus, Vlahović avrebbe potuto ritrovare continuità e brillantezza, mostrando finalmente il suo vero potenziale. Nella recente gara contro l'Udinese, l'attaccante ha segnato un gol importante, confermando segnali di crescita e una ritrovata vena realizzativa. Ora, l'obiettivo è chiaro: chiudere al meglio questa stagione, a partire dalla sfida decisiva contro il Venezia, che la Juventus non può permettersi di perdere. Vlahović sarà un punto fermo nell'attacco, ma potrebbe giocarsi la maglia da titolare fino all'ultimo con Kenan Yıldız o Kolo Muani, in una staffetta che sa di ultima chiamata per più di un protagonista, ad eccezione di Yildiz, intoccabile".