Vlahovic-Juventus, arriva l’annuncio sul futuro | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti e indiscrezioni relative al calciomercato della Juventus e ad un possibile addio grosso e pesante

La Juventus batte l’Udinese e vede da vicino la Champions League. La squadra bianconera, dopo una stagione tutt’altro che esaltante, sta cercando di aggiustare l’aggiustabile e chiudere con dignità. La dignità ha una specifica ben definita: il quarto posto. È necessario per non retrocedere in termini di blasone ed è necessario per non deprimere la portata del calciomercato che si farà l’estate prossima. La Juve, infatti, spera di ricavare dai proventi della Champions i soldi per costruire una squadra forte e attrezzata. Anche perché, vista com’è andata quest’anno, c’è voglia di non sbagliare le scelte e di investire tutto quello che c’è da investire. L’altra parte dell’autofinanziamento, poi, verrò dalle cessioni. Tra queste, quella di Dusan Vlahovic. Ieri tornato al gol nel 2-0 all’Udinese che può valere il quarto posto.

Juventus-Vlahovic: ecco la decisione definitiva da parte della società

È un gol che, con tutta probabilità, passerà alla storia come l’ultimo segnato all’Allianz Stadium con la maglia della Juventus. Infatti, non ci sarebbero più dubbi circa il fatto che Dusan Vlahovic andrà via in estate. Il serbo ha ancora un anno di contratto ma per come sono andate le cose quest’anno, più la voglia della Juventus di ricominciare un nuovo ciclo affidandolo ad un nuovo centravanti. Non sarà facile piazzarlo a un anno di scadenza dal contratto, è una condizione che risulta favorevole ai potenziali club interessati e non tanto la Juve. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, proverà a tirar fuori il possibile da questa uscita. In tal senso – riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport – l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di racimolare una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. È questa l’asticella fissata dalla società. Necessaria per sbloccare il calciomercato e per buttarsi su un nuovo centravanti. Qualcuno alla Victor Osimhen, spiega sempre il Corriere dello Sport. In tutto questo occhio ad una notizia da urlo uscita pochi minuti fa: la prima bomba di mercato sulla Juventus svelata da Sky Sport. Vi lasciamo il link qui sotto.