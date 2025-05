Vlahovic-Juventus: colpo di scena possibile! | Calciomercato

Su Dusan Vlahovic arrivano delle indiscrezioni abbastanza importanti che potrebbero cambiare il calciomercato della Juventus

Oltre che dalla qualificazione in Uefa Champions League, appesa alla partita che si disputerà domenica sera al Penzo di Venezia, la Juventus spera di ottenere le risorse utili al calciomercato attraverso le cessioni. In primis, dei giocatori che non rientrano più nei piani. Si pensi a gente come Douglas Luiz o Arek Milik. Ma anche di quei giocatori che, seppure abbiano fatto parte dell’ossatura bianconera degli ultimi anni, sono finiti chi per un motivo chi per un altro nell’elenco dei partenti. È in questa categoria che rientra Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non rientra più nei piani e dopo una stagione travagliata – che lo ha comunque visto andare a segno 15 volte tra campionato e coppe – dovrebbe lasciare la Continassa al termine di questa stagione. Anche se, a quanto pare, non sarebbe detta l’ultima parola.

Vlahovic-Juventus: spunta un aggiornamento di calciomercato

A parlare del futuro di Dusan Vlahovic è stato Giovanni Guardalà. Il giornalista di Sky – riporta Tuttojuve – ha detto che: “C’è il solito tormentone legato a Vlahović che dal 1 luglio guadagnerà 12 milioni netti di ingaggio, scadenza giugno 2026, quindi lì a quel punto si deciderà se farlo partire con un’offerta importante”. È questo è lo scenario che tutti ci siamo immaginati. Tuttavia, Guardalà ne ipotizza anche un altro diverso: “Oppure se magari nuovo allenatore lo vuole trattenere a tutti i costi ovviamente il contratto va rivisto e ridisegnato”.

Insomma, il destino di Vlahovic sarebbe aggrappato alle mani del prossimo allenatore. Il quale, stando agli ultimi rumors, dovrebbe essere Antonio Conte. Sarà il tecnico salentino a raccogliere i cocci del progetto Thiago Motta, quindi a ereditare la panchina temporaneamente affidata a Igor Tudor. Difficile immaginare una Juve che riparte da Vlahovic, tuttavia, quel che dice Guardalà non può essere ignorato. Una voce in capitolo su questo tema, il prossimo allenatore dovrà pur averla. E allora vedremo.