Juve, Pavan: “Veiga non ha sfigurato. Alberto Costa ha qualita”

Pavan ha parlato dei nuovi acquisti della Juventus, Veiga e Alberto Costa: il giornalista sarebbe fiducioso sul valore dei due giocatori

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha disaminato la campagna acquisti della Juventus, parlando anche del valore individuale dei nuovo innesti della rosa. Ecco un estratto delle sue parole: “(…)Le spese folli la Juventus le ha in un certo senso già fatte e hanno reso al momento solo in parte e sono state proprio i giocatori che possiamo includere alla voce o occasioni come Thuram, Kalulu e Conceiçao, quelli che al momento hanno reso meglio rispetto ad esempio, a Koopmeiners, Nico Gonzalez e allo stesso Douglas Luiz, che ancora devono dimostrare di valere quanto speso in estate. I giocatori arrivati non sembrano male: Alberto Costa, vedendolo in allenamento, ha dimostrato di avere qualità, Renato Veiga nella prima partita contro l’Empoli non ha sfigurato e potrebbe essere utile anche se rimane un prestito. Ed infine, Kelly che merita un discorso a parte”.

Pavan: “Kelly alla Juventus può dire la sua”

Il giornalista ha anche aggiunto: "Se sta bene e verrà utilizzato nella posizione giusta, vale a dire più la difensore centrale che da laterale, Kelly potrà assolutamente dire la sua e potrà dare una mano. Poi, chiaramente, nessuno si aspetta Bremer, ma del resto un sostituto di Bremer o comunque un giocatore simile alla Juve l'ha cercato ed era Hancko e non te l'hanno voluto dare per motivi abbastanza chiari. Kelly comunque è carico e determinato".