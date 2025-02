Juve, Tomori rivela: “C’erano delle richieste ma al Milan mi sento a casa”

Intervistato al termine della partita contro la Roma il difensore del Milan Tomori ha parlato delle voci di mercato degli ultimi mesi

Grazie alla doppietta di Abraham e al gol di Joao Felix il Milan ha battuto 3-1 la Roma, raggiungendo così le semifinali di Coppa Italia. Al termine della partita il difensore rossonero Fikayo Tomori, a lungo cercato dalla Juve nel corso dell’ultimo mercato di gennaio, ha detto: “C’erano delle richieste, ma mi sento a casa qua. Sono felice al Milan e volevo restare. So che negli ultimi anni le prestazioni non sono state le migliori. Voglio fare meglio. I nuovi acquisti possono aiutarci per arrivare in Champions e provare a vincere Coppa Italia”. Il centrale inglese ha quindi ammesso l’interessamento da parte di altre squadre, escludendo però la possibilità di un trasferimento.

Milan, le parole di Conceicao

Conceicao al termine della partita ha poi aggiunto: “Ho sempre parlato di base intendendo le cose che sono essenziali non solo nel calcio ma anche nella vita. Per questo parlo sempre di quel tipo di base che è fatta di cose come l’ambizione. Abbiamo fatto un allenamento e basta per preparare questa gara. Sono contento per oggi. Sono contento anche per i nuovi. L’equilibrio è fondamentale e molto importante. Il calcio è fatto di equilibrio con e senza palla. Ho già visto dei periodi in questa gara che non mi sono piaciuti ma stiamo migliorando“. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: colpo di scena, Frattesi alla Juventus! <<<