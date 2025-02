Juve, Motta: “Felice dell’atteggiamento di Vlahovic. Cambiaso non ci sarà”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Como

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della Juve Thiago Motta ha presentato la partita contro il Como: “Mi aspetto una partita complicata, come sempre massima concentrazione e la determinazione di fare una grande partita. Il Como è una squadra che, come il suo allenatore, ha grande ambizione, l’abbiamo visto durante l’ultimo mercato”.

Sull’esclusione di Alberto Costa dalla lista Champions: “Ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione e l’ha accettata perfettamente. Chiaro che voleva partecipare anche lui, ma non è possibile. Non solo io, tutti noi siamo contenti del suo lavoro. Mi piace perché è arrivato con fame, si impegna tutti i giorni e vuole dimostrare il suo valore, che è grande. Sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prendersela”.

Sul mercato di gennaio: “Sono contento e orgoglioso di tutti i miei ragazzi. Siamo un gruppo con degli obiettivi e valori, con determinazione e impegno raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Su Vlahovic e Kolo Muani: “Siamo una squadra, la cosa più importante è il collettivo. Sono undici che entrano in campo, la squadra deve funzionare sia a livello difensivo che offensivo. Sono due giocatori di altissimo livello, a prescindere dal ruolo che fanno. Vediamo di partita in partita e come si trova la squadra. Sono molto contento di Vlahovic. L’atteggiamento lo do per scontato che dev’essere da esempio e fondamentale per lavorare in gruppo. Il suo atteggiamento fino ad oggi è stato impeccabile. Si allena sempre bene e accetta le decisioni perché sa che vengono prese per il bene della squadra. Lui e tutti gli altri sanno molto bene qual è la nostra filosofia”.

Sulle difficoltà: “Abbiamo capito dal primo minuto cosa significa essere qui. Per diversi motivi, delle volte non abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo, anche facendo una buona prestazione. Oggi siamo concentrati ad affrontare una squadra molto interessante che si è rinforzata molto durante l’ultimo mercato. Fabregas è un allenatore molto ambizioso, noi dobbiamo essere sempre pronti a competere”

Su Kelly e Veiga: “Al di là di questo, anche se i mancini tecnicamente sono bravi, loro due possono giocare insieme, uno da difensore e uno da terzino. A prescindere se sono mancini o no, sono due giocatori che, per loro caratteristiche e livello, aiuteranno molto la squadra”.

Su Cambiaso “Sono felice che è rimasto in una grande squadra come la Juventus, penso che ha sempre avuto questa idea di restare e non andare via. Per domani non ci sarà”.

Sulla classifica: "Preoccupato dal mercato delle altre squadre? Uno stimolo in più, vogliamo competere contro le nostre avversarie. Tante squadre si sono rinforzate, ma non è la prima volta".