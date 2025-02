Juve, Pavan: “Un acquisto fuori dalla lista Champions”

Massimo Pavan ha parlato delle scelte della Juventus per la lista Champions: per il giornalista, un nuovo acquisto non farà parte del roster

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle probabili scelte della Juventus sui giocatori da inserire nella lista Champions. Ecco le sue parole: “La Juventus non potrà inserire tutti gli acquisti del mercato invernale nella lista Champions, uno rimarrà fuori e visti gli attuali infortuni il prescelto dovrebbe essere Alberto Costa. Il terzino portoghese non ha ancora debuttato ed oggi sembra essere meno funzionale rispetto a Kolo Muani, Renato Veiga e Lloyd Kelly che dovrebbero occupare i tre posti nella nuova lista”.

Pavan: “La lista Champions spiega alcune scelte di mercato della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: “Inoltre, i club che partecipano a leghe nazionali che iniziano e si concludono nello stesso anno solare hanno il diritto a ulteriori registrazioni di giocatori se almeno cinque e un massimo di sette giocatori della Lista A non sono più registrati come giocatori del club interessato. Regole abbastanza chiare, per non dire chiarissime che spiegano anche alcune scelte di mercato. La Juventus ha deciso, infatti, di non rivoluzionare più di tanto la rosa anche perchè non avrebbe potuto inserire tutti i giocatori nelle liste uefa, quindi, per esempio, se ci fosse stata la partenza di Cambiaso, il sostituto sarebbe andato in ballottaggio con gli altri giocatori. Una situazione molto chiara, quindi, che spiega il mercato bianconero, le lista alla fine, hanno influito, giusto prendere quello che si può e come si può”. Leggi anche le dure parole di Trevisani sull’ultimo acquisto della Juventus <<<