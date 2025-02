Juve, Trevisani duro: “Kelly un riempitore di panchina, non un futuro titolare”

Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua sul nuovo difensore della Juve Kelly

Bremer e Cabal infortunati fino al termine della stagione, Danilo ceduto in Brasile e Kalulu out per qualche settimana: la situazione in difesa della Juve era tragica. Per questo Giuntoli nel corso del mercato di gennaio ha acquistato Renato Veiga in prestito secco e poi Kelly dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per circa 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una cifra importante quella che il club bianconero ha deciso di spendere, quindi, ma che non convince tutti. Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato: “In Kelly vedo un riempitore della panchina, non certamente un futuro titolare della Juve, almeno della Juve che ci si immagina. Numericamente bisognava rimpolpare un reparto che era finito. Non so quante partite farà perché se deve giocare uno con quelle caratteristiche gioca Gatti”.

Juve, il punto sulla difesa

Servivano dei difensori e dei difensori sono stati acquistati. Ora Motta ha disposizione abbastanza giocatori per fare turnover e può quindi essere soddisfatto. Ma saranno giocatori all'altezza? Veiga nella sua prima apparizione ha convinto, ora bisognerà vedere come si comporterà Kelly. Scalda panchine o futuro titolare?