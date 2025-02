Juve, Toni promuove a pieni voti Kolo Muani: “Perfetto per Motta”

Kolo Muani è arrivato da poco ma ha già preso il posto da titolare in casa Juve: le parole di Toni sul francese

Due presenze e tre gol: l’impatto di Kolo Muani nel mondo Juve è stato a dir poco devastante. Motta l’ha preferito da subito a Vlahovic e il francese ha ripagato la fiducia dell’allenatore con due prestazioni di altissimo livello. Ora il serbo sembra destinato a rimanere in panchina: la Vecchia Signora ha un nuovo titolare in attacco. Intervenuto dagli studi di Dazn Luca Toni ha commentato: “Questo è un grande centravanti che sposa alla perfezione l’idea di Thiago Motta e si vede perché gli dà fiducia. Se lui diventa l’acquisto più azzeccato, che è in prestito, vuol dire che hai sbagliato qualcosa”.

Juve, il punto su Vlahovic

Ma quale sarà ora il futuro di Vlahovic? Difficile a dirsi. Il serbo avrà 6 mesi per cercare di cambiare le gerarchie e tornare titolare ma l’impressione è che a giugno potrebbe dire addio alla Juve. Sul classe 2000 Michele De Grandis dagli studi di Sky Sport ha detto: “A Thiago Motta Vlahovic non piace, possiamo dire cosa vogliamo ma a lui non piace. Ha fatto giocare anche altri quando c’era Vlahovic mentre ora che è arrivato Kolo Muani ha fatto giocare sempre lui”. Nel frattempo la Juve lavora alla cessione di Vlahovic nel 2026: scelto il sostituto <<<