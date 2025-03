Juve, Pavan: “Turricchia pronto ad altri palcoscenici”

Massimo Pavan ha parlato del terzino della Juventus, Riccardo Turricchia: per il giornalista, il giocatore si starebbe mettendo in evidenza

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del terzino della Juventus Next Gen, Riccardo Turricchia. Ecco un estratto delle sue parole: “Qualcuno potrebbe sorprendere ancora per le prossime partite e si potrebbe, infatti, puntare su un giocatore della Next Gen che in queste settimane si sta mettendo assolutamente in ottima luce con la formazione di Brambilla e recentemente ha giocato anche in under 21. Parliamo di Riccardo Turicchia, un giocatore che sta facendo assai bene in Serie C e sta di dimostrato di essere un giocatore forse pronto per altri palcoscenici dopo che purtroppo al Catanzaro non è riuscito a esprimersi al meglio”.

Pavan: “Adzic e Turricchia i profili più interessanti della Next Gen”

Il giornalista ha proseguito: "Non sappiamo se verrà effettivamente lanciato nella mischia contro il Genoa, ma potrebbe essere una di quelle opzioni interessanti, considerando che in fascia al momento ci sono alternati diversi elementi altalenanti e che Cambiaso continua ad avere qualche problemino. Turicchia nella recente sfida contro il Latina non è stato solo bravo a segnare due goal, uno più importante dell'altro nonostante la sconfitta, con degli inserimenti da giocatore di livello, ma ha dimostrato di avere un carattere, una voglia di emergere, sicuramente non banali. Tra tutti i profili della Next Gen, in cui Adzic, sicuramente emerge quello di Turicchia è uno di quelli più interessanti".