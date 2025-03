Juve, Pavan: “Tudor ricomincerà da 3 giocatori”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juve, Igor Tudor: pe il giornalista, l'allenatore avrebbe ricevuto un segnale da tre giocatori

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato di tre giocatori che sarebbero partiti con il piede giusto in questo avvio di nuova gestione della Juventus con Igor Tudor. Ecco un estratto delle sue parole: “Ricomincio da tre, Igor Tudor lavora alla Continassa ma riparte da tre, da quei tre giocatori che si sono tagliati il giorno di riposo pur di arrivare subito a conoscere il mister e lavorare. Federico Gatti, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic si sono tagliati un giorno di riposo e si sono recati al centro di allenamento per lavorare agli ordini del nuovo mister, un bel gesto. C’è poco da dire, la Juventus ha bisogno di leadership, ha bisogno di carattere ed ha bisogno di giocatori che abbiano voglia di prendersi responsabilità e di dimostrare di avere il carattere per vincere le partite importanti”.

Pavan: “Gatti, Gonzalez e Vlahovic possono essere da esempio”

Il giornalista ha proseguito: "Gatti, Nico Gonzalez e Vlahovic, probabilmente, non saranno tutti e tre titolari per la sfida contro il Genoa, ma ce la metteranno tutta per colpire l'allenatore, da Gatti che rivuole la fascia, forse, a Vlahovic che chiede un posto in squadra, fino a Nico Gonzalez che deve dimostrare di non essere quel flop che appare. I tre calciatori devono essere assolutamente da esempio per tutto il gruppo, devono essere una linea guida per tutti, perché oggi come oggi, adesso non basta più l'ordinario, tutti devono dare qualcosa in più per riprendersi la posizione che la Juventus vuole provare a raggiungere, ora tutti devono andare oltre i propri limiti per tentare di avvicinarsi alla Champions che per tutti è l'obiettivo minimo".