Juve, Pavan: “Follia pensare che Motta starà fermo due anni”

Massimo Pavan ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico troverà squadra prima di due anni

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Tutto può succedere nel calcio, ma francamente crediamo che generare allarmismo non sia mai bello per nessuno. Ovvio che la Juventus sulla situazione Thiago Motta è costretta a mettere a bilancio un sopravvenienza passiva di circa 15 milioni, tuttavia non crediamo proprio che l’allenatore ed il suo staff rimarranno fermi 2 anni e 4 mesi, ci sembra una follia. Facciamo una previsione, Motta a giugno troverà già una squadra e sarà anche una buona squadra e possiamo anche dirvi a sensazione quale potrebbe essere. Partiamo dal concetto che Motta a Torino non ha legato con i giocatori ed è stato schiacciato dalle pressioni, altrove, con un quinto posto non sarebbe stato cacciato, per questo ci viene da dire che la piazza giusta per lui potrebbe essere l’Atalanta“.

Pavan: “Motta sarebbe perfetto per l’Atalanta”

Il giornalista ha proseguito: "Qualora Giampiero Gasperini dovesse lasciare gli orobici, Motta sarebbe perfetto per la formazione nerazzurra, per un semplice motivo, conosce bene il gioco di Gasperini avendolo avuto come allenatore e in una piazza senza obblighi, come in parte lo era a Bologna, probabilmente, potrebbe rendere meglio che a Torino. Se a Bergamo esci in Coppa Italia ed in Champions e sei quinto nessuno ti dice nulla, se succede a Torino, viene giù tutto".