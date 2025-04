Beccantini: “Contro il Lecce quasi la “solita” Juventus”

Roberto Beccantini ha commentato la prestazione della Juve contro il Lecce: la squadra bianconeri avrebbe mostrato i soliti pregi e difetti

Tramite il proprio sito Internet, Roberto Beccantini ha analizzato la partita della Juventus contro il Lecce. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Juventus al dente per un tempo e dormiente per l’altro. Morale: se non proprio la «solita», quasi. Di fronte, Tudor aveva il peggior attacco del campionato. Eppure il Lecce, ridisegnato da Giampaolo a tre dietro, ha sfiorato il pari subito dopo l’1-0 con Krstovic (palo più paratona di Di Gregorio) e, nella ripresa, con Rebic (altro «muro» del portiere), prima della zuccata di Baschirotto, all’87’. Non senza un paio di scelte arbitrarie dell’arbitro (su Krstovic in area, su N’Dri al limite)”.

Beccantini: “L’assenza di Europa non dovrebbe portare a flessioni così palesi”

Il giornalista ha proseguito: "Rischiare di sprecare gli assist di Vlahovic (ebbene sì), il bel gol di Koopmeiners e il cesello di Yildiz, in capo a un titic-titoc verticale che avrebbe inorgoglito persino Thiago, è stato un peccato quasi mortale. L'assenza d'Europa non dovrebbe portare a flessioni così palesi: di gambe e di testa. Restano i 45' di fuoco, perché aggressivi e ficcanti, a ritmi che finalmente hanno coinvolto e stimolato «Flopmeiners». Quando difendi alto, guai se perdi palla – come Nico in avvio e poi Thuram – o se, uomo su uomo, scivoli male o scappi peggio. I cambi di Igor non hanno sanato il deficit di gestione che la trama cominciava a denunciare. Per carità, non sono mancate le occasioni che avrebbero potuto – e dovuto – «moltiplicare il vino» (ministro Lollobrigida)- ma dal momento che stiamo parlando di Juventus-Lecce e non di Juventus-Real, non si può non privilegiare la sofferenza conclusiva alla superiorità manifesta(ta)".