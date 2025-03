Juve, Pavan: “Tudor non sarà morbido come Thiago Motta”

Massimo Pavan ha ipotizzato quella che potrebbe essere la gestione Tudor alla Juve: per il giornalista, il tecnico sarà meno morbido di Motta

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha provato ad analizzare quello che potrebbe essere lo stile e la gestione di Igor Tudor della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “La sensazione è che il nuovo allenatore della Juventus non sarà così morbido come l’allenatore precedente. Questa squadra ha bisogno di una sterzata, anche forte e Tudor magari non lancerà bottigliette ma nel suo pedigree e nella sua storia, c’è sicuramente un background Juventino che come sappiamo è fatto di grandi sfide e soprattutto di grandi allenatori, perché Tudor ha vissuto e conosciuto grandi mister, come Lippi, come lo stesso Ancelotti ed ha avuto compagni che hanno fatto la storia e che ora sono grandi allenatori”.

Pavan: “Tudor sa come si vive la Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Sicuramente sa come si vive in uno spogliatoio di campioni e come si gestisce uno spogliatoio di campioni alla Juventus. Chiaramente per Tudor l'impresa non è semplice lui sa benissimo che sabato troverà un ambiente duro, forse ostile, ma lo ha già vissuto, ci ricordiamo bene le partite di Pirlo, con lui assistente ma anche le stagioni difficili dell'Intertoto, insomma, Tudor sa come si vive alla Juventus nel bene e nel male e lo sa pure meglio di Motta, suo predecessore".