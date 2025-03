Ardoino: "Juve? Sono fiducioso per Tudor. Su Del Piero..."

Paolo Ardoino, ad di Tether, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'arrivo di Tudor e di Del Piero.

Paolo Ardoino, ad di Tether, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TOPCalcio24: “Vogliamo aiutare la Juventus a tornare forte. Il mio motto è “Rendiamo di nuovo grande la Juve”. Vogliamo che la Juve torni ai suoi successi di un tempo. Speriamo di lavorare insieme ai dirigenti in futuro. Non siamo qui per fare soldi facili. “.

Su Tudor

“Sono fiducioso. Spero che la Juve vada in Champions League. Mi piacerebbe vedere Mourinho come allenatore in futuro. Abbiamo abbastanza soldi per sostenere la squadra per molto tempo e puntare a vincere tutto, magari un triplete. Sui tifosi? Tifo per la Juve da quando sono bambino. Abbiamo investito in una squadra di calcio che ora non è considerata molto, ma che ci darà soddisfazioni. Quale giocatore vorrei alla Juve? Mbappè! (ride) Bisogna investire tanto sui giovani. Zidane e Del Piero sono i giocatori che ho amato di più quindi vederli alla Juve in un futuro è auspicabile”. Intanto ecco le parole di Adani<<<