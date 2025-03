Juve, come cambia la formazione con Tudor: più importanza a Vlahovic

Tudor si prepara a rivoluzionare la Juve: ecco come potrebbe cambiare la formazione bianconera in queste ultime 9 giornate

Quando allenava il Verona alcune stagioni fa Igor Tudor non aveva usato mezzi termini: “Per me Osimhen non è l’attaccante più bravo della Serie A. È forte, ma secondo me è più forte Vlahovic“. Se nel corso degli anni il croato non ha cambiato idea è quindi probabile che voglia ripartire dal serbo per costruire la sua nuova Juve, rimettendo Dusan al centro del progetto. Una scelta che avrebbe anche un’importanza economica oltre che sportiva: valorizzare un giocatore come Vlahovic, di proprietà della Vecchia Signora e in vendita, sarebbe ottimo per le casse del club. Ma come cambierà la formazione?

Juve, la possibile formazione di Tudor

Partiamo dal modulo: niente più 4-2-3-1, spazio a un 3-4-2-1. In porta confermato Di Gregorio, con Kalulu, Gatti e uno tra Veiga e Kelly. Sulle fasce ci sarà di certo Cambiaso a sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Weah e Cambiaso. A centrocampo i favoriti sono Locatelli e Thuram mentre sulla trequarti Yildiz è sicuro di un posto. Al suo fianco uno tra Koopmeiners e McKennie, che però potrebbero giocare anche in mediana. In attacco Vlahovic o Kolo Muani, ma non è da escludere che possano anche giocare insieme.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga/Kelly; Weah/Conceicao, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners/McKennie, Yildiz; Vlahovic/Kolo Muani. All.: Tudor.