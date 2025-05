Juve, Pavan: “Thuram e Yildiz simboli della rinascita”

Massimo Pavan ha parlato di Khephren Thuram e Kenan Yildiz: per il giornalista, i due giocatori rappresenterebbero i valori della Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei giocatori che meglio avrebbero rappresentato lo spirito e i valori della Juventus in stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus deve ripartire da chi ha mostrato cuore, grinta e spirito di sacrificio nei momenti più difficili. Il finale dell’ultima partita ha messo in luce alcuni giocatori che, pur stremati fisicamente, hanno lottato fino all’ultimo secondo. È da qui che la Juve deve ricostruire. Abbiamo visto Thuram combattere su un ultimo pallone nonostante i crampi, praticamente con una gamba sola. Questo è lo spirito giusto. E come non citare Kenan Yildiz, appena 19 anni, che pur esausto ha tenuto duro, proteggendo palloni preziosi nei minuti finali. Questi ragazzi rappresentano il futuro della Juventus, sono loro i simboli della rinascita bianconera. Le parole di Yildiz che fa i complimenti al Venezia sono il complimento migliore, di un giovane già grande”.

Pavan: “Locatelli uomo squadra. Gatti un guerriero”

Il giornalista ha proseguito: “Manuel Locatelli, spesso criticato, si è preso la responsabilità del rigore decisivo. Un gesto da leader, da vero uomo squadra. A lui vanno le scuse di chi, in passato, ha forse esagerato con i giudizi. Il suo carattere e il suo attaccamento alla maglia sono qualità imprescindibili per una Juve che vuole tornare grande. Altro esempio di dedizione totale è Federico Gatti, entrato in campo nonostante i problemi fisici. Ha guidato la difesa, ha lottato su ogni pallone, ha trasmesso energia ai compagni. Un guerriero vero, uno di quelli da cui si deve ripartire per costruire una squadra solida e compatta”. Leggi anche le parole di Tony Damascelli sul momento della Juventus <<<