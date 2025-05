Damascelli: “Grottesco che questa Juve sia al Mondiale per Club”

Tony Damascelli ha parlato della presenza della Juve al Mondiale per Club, considerata grottesca viste le difficoltà palesate in stagione

Sulle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha fatto il punto sulla Juventus tra Mondiale per Club e conquista dell’accesso alla prossima Champions League. Ecco le sue parole: “È grottesco che questa Signora sia al Mondiale. La Juventus è in Champions League: sembra uno scoop. La vittoria di Venezia è stata una impresa viste le condizioni disastrate della squadra. Una banda fisicamente alla deriva tenuta in piedi da Locatelli e Thuram nella modestia imbarazzante. Roma in Europa League, Lazio fuori da tutto, beffata da un eroico Lecce che ha vinto in dieci per tutto il secondo tempo”.

Damascelli: “Juve alla deriva, confusa e confusionaria contro il Venezia”

Il giornalista ha proseguito: "Il gol di Locatelli a Venezia ha cancellato la Roma, del Torino inutile scrivere e pensare oltre ai fischi del popolo granata contro Cairo. Tre quarti d'ora come si dice "intensi" ma anche strampalati, la Juventus ha offerto immagini alla deriva, confusa, confusionaria, nel panico di fronte ad ogni iniziativa avversaria, i tre gol sono una reazione di orgoglio e null'altro. Ora Tudor farà i conti con il proprio successore. L'impressione ricavata da quest'ultima giornata è quella di una mediocrità totale, di tecnica e di tattica con clamorosi errori difensivi a spiegare quasi tutti i gol. Il pensiero che questa Juventus affronterà il Mondiale per Club sembra un fatto grottesco, ma il calcio non ha logica e questo campionato lo ha confermato nell'ultimo atto".