Juve, Pavan: “Thiago Motta ha toccato il fondo con l’Atalanta”

Pavan ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, la sconfitta con l'Atalanta sarebbe il suo momento più basso

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Ora il momento è brutto, è forse il più brutto, sicuramente la sconfitta più dolorosa in campionato e non solo numericamente parlando. Contro l’Atalanta, Thiago Motta non l’ha detto ma forse ha toccato il fondo, almeno così dicono i numeri rispetto alla storia della Juventus in serie A dal 1967 nelle partite casalinghe. (…) Non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto e Motta domenica ha sbagliato e anche tanto, deve capire che è alla Juve se no rischia di essere risucchiato in un buco nero”.

Pavan: “Alla Juve non ci devono essere più scuse”

Il giornalista ha proseguito: “(…) Oggi questa Juventus deve provare ad arrivare nelle prime quattro posizioni, oppure dovrà rifarsi il look, perché non ci saranno scuse. La cosa che dispiace di più è la lontananza tra la squadra ed i tifosi, non avevamo mai visto nessuno uscire a metà del secondo tempo, ci siamo rimasti male e depressi, su questo bisogna lavorare tutti insieme per ripartire”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<