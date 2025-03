Juve, Bergomi: “Thiago Motta ha ancora tempo”

Intervenuti dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi e Bucciantini hanno parlato della Juve di Thiago Motta: le loro parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport l’ex Inter Beppe Bergomi ha parlato della Juve di Thiago Motta: “Thiago Motta ha ancora tempo? Sì. Partiamo dall’inizio: ha perso due giocatori, un giocatore importantissimo come Bremer che è un giocatore fondamentale secondo me. Poi per gli uomini che ha a disposizione io penso che non avendo un trequartista puro, chi è che lo può fare? Yildiz, se vuoi giocare con il 4-2-3-1 però, giocando così la posizione di Koopmeiners è stare nei due centrocampisti”. Del parere opposto è invece Bucciantini: “In una stagione nella quale la squadra era arrivata a giocarsi quasi a sorpresa la possibilità di conquistare il terzo posto. I giocatori erano chiamati a dimostrare di poterci stare in quella posizione, invece la sconfitta di ieri da un senso quasi di definitivo ad un’annata nella quale i bianconeri sono sempre venuti meno quando dovevano invece spiccare il volo“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita l'allenatore bianconero Thiago Motta ha commentato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Dopo il rigore, discutibile ma non voglio fare una critica, abbiamo provato ad andare in avanti ma loro hanno saputo contrattaccare molto bene. Siamo una squadra giovane e abbiamo subito a livello mentale questo gol. Siamo tristi e dispiaciuti. Non si riparlerà più di questa storia dello scudetto. Ora bisogna andare avanti. È una sconfitta che non ci piace ma non la metto sullo stesso piano della sconfitta contro l'Empoli. La nostra reazione non è stata ottimale, avremmo dovuto mantenere l'equilibrio".