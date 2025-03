Juve, Pavan: “Thiago Motta ha ammesso gli errori alla squadra”

Massimo Pavan ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico avrebbe fatto mea culpa con la squadra

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e del suo tentativo di creare unità e coesione con la squadra. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus tenta un richiamo all’unità, un estremo tentativo di ricompattare l’ambiente e di lottare tutti uniti per la causa che deve essere quella di puntare al quarto posto in campionato. L’allenatore ha parlato alla squadra in modo molto chiaro, ammettendo alcuni errori ma anche chiedendo massimo impegno, determinazione, in vista di una partita che sarà difficile ma che non può essere ancora negativa dopo il passo falso in casa contro l’Atalanta“.

Pavan: “La vittoria con la Fiorentina può cancellare l’Atalanta”

Il giornalista ha proseguito: "In casa bianconera si cercherà il modo di portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali visto che Lazio e Bologna si scontrano, una potenziale vittoria darebbe uno slancio fondamentale per riprendere un minimo entusiasmo dopo la sconfitta con i nerazzurri, solo la seconda in campionato dopo quella con il Napoli. La squadra ha smesso di pareggiare, almeno nelle ultime cinque ma ha cominciato a perdere, con la Fiorentina bisognerà riprovare a vincere, cosa che permetterebbe, francamente, di cancellare il ko della scorsa settimana".