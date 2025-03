Juve, Marocchino: “Thiago Motta troppo convinto delle sue scelte”

Domenico Marocchino ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex bianconero, il tecnico sarebbe troppo rigido sulle sue idee

Intervistato a Radio Bianconera, Domenico Marocchino si è espresso su alcune criticità che si evidenzierebbero dalla guida tecnica alla Juventus di Thiago Motta. “Manca qualcuno che si contrapponga a determinate scelte di Motta, un uomo che possa creare una discussione o instillare il dubbio nell’allenatore. Il tecnico è sempre troppo convinto delle proprie scelte. Qualcosa andrebbe migliorato anche a livello di comunicazione, Giuntoli non è il personaggio che quando le cose vanno male si presenta davanti ai giornalisti con un certo piglio. Koopmeiners non l’ho mai visto fare l’esterno destro, eppure alla Juventus il modulo regna sovrano e l’olandese deve fare per forza quel ruolo”.

Marocchino: “Vlahovic demoralizzato. Estimatore di Mckennie”

Inoltre, l'ex calciatore dei bianconeri ha parlato dei giocatori della Juve, Dusan Vlahovic e Weston Mckennie. Ecco cosa ha detto: "Non mi è piaciuta la gestione di Vlahovic, un attaccante già di suo demoralizzato che viene fatto entrare a dieci minuti dal termine e sul 3-0. Infine due parole su McKennie, giocatore di cui sono da sempre un grande estimatore. Non si può mettere una squadra in campo con l'americano da trequartista dietro la punta".