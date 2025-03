Juve, Pavan: “Saluto a Motta? Bremer top anche nello stile”

Pavan ha parlato del difensore centrale della Juve, Bremer: elogiando la sua scelta di salutare Thiago Motta tramite un messaggio via social

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della scelta di Gleison Bremer di salutare il tecnico uscente dalla Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Gleison Bremer si conferma un top e lo sappiamo. Non solo rimane il più forte difensore della rosa ma rimane, comunque, l’unico, insieme a Mbangula ad aver salutato e ringraziato Thiago Motta per i mesi, pochi per quel che riguarda Bremer che ha vissuto in bianconero. Lo stile non si compra e Bremer ne ha da vendere, come di carattere. Nele frattempo lo aspettiamo in campo, sperando quando prima ma Bremer presente ad un evento di un club bianconero ha fatto capire chiaramente che l’obiettivo è quello di tornare in campo quanto prima”.

Pavan: “Con le sue parole Bremer si è dimostrato campione assoluto”

Il giornalista ha proseguito: "Il momento è sicuramente difficile, non è mai facile per chi è fuori, Bremer ha voglia, grandissima voglia di tornare e di incidere. Al momento Bremer con queste parole si dimostra un campione assoluto (…). Bremer dal nuovo allenatore imparerà sicuramente qualcosa in più a livello difensivo (…). La speranza finale vale per tutti, del resto per Bremer c'è un conto aperto con la massima competizione europea".