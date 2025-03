Juve, Campagna: “Thiago Motta consapevole di dover crescere”

Sandro Campagna ha parlato dell'ex allenatore della Juventus, Thiago Motta, rivelando una recente telefonata avuta dopo l'avvenuto esonero

Intervistato per TJ, Sandro Campagna ha parlato dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Innanzitutto vorrei esprimere il mio dispiacere per Thiago Motta che ho avuto modo di conoscere, è una bravissima persona e secondo me anche un ottimo allenatore. Purtroppo nel nostro mestiere contano tantissimo i risultati e lui lo sa benissimo, ma anche un po’ l’atmosfera creatasi e che ha indotto la società a prendere questa decisione. Qualche errore lo ha fatto, ma ci credo tutt’ora. E’ un professionista appassionato e curioso, l’altro ieri ci siamo sentiti ed è consapevole di dover ulteriormente crescere. Ed è una cosa che gli dissi anche a cena, specificandogli che a 41 anni commettevo degli errori che non facevo a 61. Gli sbagli commessi fanno parte del percorso di miglioramento, il fallimento nello sport deve esser visto come un’opportunità di crescita personale. Mi dispiace da tifoso juventino che questa stagione sia andata così, ma resto convinto che farà un’ottima carriera da allenatore”.

Campagna: “Esonero? Nessun rimpianto. Serviva una decisione per il presente”

Inoltre, il commissario tecnico del settebello di pallanuoto ha proseguito: “Possibile rimpianto come per Ancelotti? No, perché le scelte vanno sempre fatte sul momento e non a posteriori. La società ha pensato fosse necessario questo per raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto, non è che la decisione avviene a freddo e quindi con più tempo a disposizione per ragionare. Per tirar su la squadra, evidentemente c’era bisogno di un altro allenatore”. Leggi anche le prime dichiarazione di Tudor da allenatore della Juventus <<<