Juve, Pavan: “Quest’anno Cambiaso molto meglio di Hernandez”

Massimo Pavan ha paragonato il terzino, Andrea Cambiaso, a Theo Hernandez: in questa stagione il giocatore della Juve avrebbe fatto meglio

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan avrebbe parlato del terzino della Juventus, Andrea Cambiaso e delle voci di mercato su di lui e altri giocatori della rosa. Ecco le sue parole: “Serve unità, serve focalizzazione sull’avversario, serve compattezza, oggi serve questo, lavorare uniti per una metà che è la vittoria, che deve essere la vittoria. Sabato la gara è importante al limite del fondamentale, da vincere per cambiare, possibilmente, la storia della stagione. Per i motivi di cui sopra oggi non si deve parlare di giocatori che possono partire, non serve seguire le sirene del mercato, del resto è più in bilico Theo Hernandez di Cambiaso, ma si parla del bianconero che ha fatto una stagione nettamente migliore del francese che continua ad alternare alti e bassi, sta tornando sui suoi livelli, ma commette molti più errori di Cambiaso”.

Pavan: “La Juventus ha bisogno di Cambiaso”

Il giornalista ha proseguito: “Distrarre Cambiaso in questo momento, per cercare di destabilizzarlo come sta provando a fare qualcuno non ha senso. La Juventus ha chiaramente e nettamente bisogno di lui e deve solo stare tranquillo e pensare a tornare ai livelli di inizio stagione. Stesso discorso che possiamo fare per Dusan Vlahovic, anche lui tartassato mediaticamente da inizio stagione. Per lui il discorso è leggermente differente, deve parlare con la società e trovare un accordo per il prolungamento del contratto, oppure alla fine, purtroppo dolorosamente, bisognerà separarsi. Questo scenario, però, lo conosciamo esattamente da un anno, sappiamo che se non rinnova a giugno sicuramente parte perché la Juventus non può permettersi di perderlo a zero. Il calciatore sarebbe bello che accettasse il rinnovo per permettere ai bianconeri di fare un incasso”.