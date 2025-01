Juve-Milan, le probabili formazioni: Cambiaso ancora titolare?

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Motta e Conceicao in vista della sfida di Serie A tra Juve e Milan

Dopo il pareggio contro l’Atalanta la Juve si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 21a giornata di Serie A. In vista della partita come scenderanno in campo gli uomini di Thiago Motta? Spazio al consueto 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso a comporre la linea di difesa. Il terzino italiano è finito nel mirino del Manchester City ma dovrebbe comunque essere titolare. Se Motta dovesse vederlo distratto dalle voci di mercato, però, pronto McKennie al suo posto. A centrocampo ci saranno invece Thuram e Locatelli, con Yildiz, Koopmeiners e Mbangula sulla trequarti. In attacco torna Vlahovic, pronto a scendere in campo dal primo minuto, con Nico Gonzalez come alternativa a partita in corso.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic All. Motta.

Milan, la probabile formazione contro la Juve

4-3-3 per Conceicao, che punta su Maignan tra i pali. In difesa spazio a Emerson, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez, con Bennacer, Fofana e Reijnders a centrocampo. Tridente d’attacco composto da Jimenez, Abraham e Leao. I rossoneri dovranno infatti fare a meno di Pulisic (infortunato) e Morata (squalificato).

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Jimenez, Abraham, Leao. All. Conceicao.