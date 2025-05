Juve, Pavan: “Miglior partita di Alberto Costa dal suo arrivo”

Massimo Pavan ha parlato del terzino della Juventus, Alberto Costa: il giornalista ha promosso la sua ultima prestazione con i bianconeri

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del terzino della Juventus, Alberto Costa. Ecco un estratto delle sue parole: “Promosso, qualcuno potrebbe dire finalmente promosso Alberto Costa ha giocato contro la Lazio, la sua miglior partita da quando è arrivato a gennaio alla Juventus. Sappiamo benissimo che arrivare a gennaio non è semplice, hai poco periodo di adattamento, non puoi fare la preparazione, non puoi fare le amichevoli, non puoi conoscere i compagni, in pratica non puoi fare nulla e quindi il rischio di fallimento è molto alto”.

Pavan: “Un’altro Alberto Costa rispetto al match con il Bologna”

Il giornalista ha proseguito: "E nella partita con il Bologna possiamo dire che Alberto Costa non aveva dato un'impressione eccezionale, aveva commesso qualche fallo ingenuo, aveva preso un'ammonizione, aveva sbagliato un goal che poteva dare la vittoria alla Juventus, insomma aveva fatto vedere cose non eccezionali. Nella partita contro Lazio, invece, abbiamo ammirato tutto un altro giocatore, di personalità che ha puntato Pellegrini e l'ha messo in difficoltà e questo doveva portare anche all'espulsione del laziale, ha preso iniziativa, ha scambiato bene con i compagni, insomma è sembrato un acquisto azzeccato. Il tempo degli esami non finisce perché Alberto Costa è uscito con i crampi nella partita con la Lazio, del resto non giocava da una vita e dovrà dimostrare di essere un giocatore da Juventus nelle prossime settimane".