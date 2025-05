Rassegna stampa – Lotta Champions infuocata: la Juve tifa Atalanta

Dalla lotta Scudetto fino a quella per la Champions League: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 12 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Finalone”. E ancora: “Il Genoa frena il Napoli, l’Inter vince: scudetto in 180 minuti”. In taglio alto: “Giro da Mads” e “Turbo Sinner”. In basso: “Roma a Bergamo. Ora la Juve tifa Atalanta”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta scudetto: “L’Inter addosso”. E ancora: “Il Napoli sbatte. Inzaghi sale a -1. Scudetto in 180′” e “I nerazzurri vincono 2-0 a Torino. Il Genoa gela il Maradona (2-2)”. In basso: “Una Roma da sorpasso Champions”, “Clasico pazzesco: Barca, mani sulla Liga” e “Musetti perfetto. Sinner, oggi il bis alle 15”.

Tuttosport

"Ahi Napoli! Il flop Toro rilancia l'Inter", questo il titolo di Tuttosport. In alto: "Yildiz, 180 minuti per farsi perdonare" e "La Juve con Bologa e Lazio ha pagato cara la squalifica del turco". In basso: "Musetti da top: L'Italia sogna la mia finale con Sinner", "Zarco stoppa il dominio Ducati. Pecco giù:16o" e "Pedersen fa il bis in volata e si riprende la maglia rosa".