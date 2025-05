Juve, Pavan: “Match con la Lazio in un momento pessimo”

Pavan ha parlato della sfida della Juventus con la Lazio: per il giornalista, la squadra arriverebbe all'incontro in una condizione pessima

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dello stato di forma della Juventus in vista del match contro la Lazio. Ecco un estratto delle sue parole: “La partita con la Lazio non è una partita normale, è “La partita” con la elle maiuscola. La Juventus in questo match non ha molte alternative, non ha molte alternative se non quella della vittoria. La Juventus ci arriva in una condizione di uomini pessima. Una situazione pesante con tante assenze e con recuperi che potrebbero riguardare il solo Dusan Vlahovic. Poco, forse troppo poco”.

Pavan: “Il pareggio contro il Bologna è stato oro”

Il giornalista ha proseguito: “Qualcuno, magari, ha storto il naso per il pareggio contro il Bologna, ma viste le assenze e la forza in casa del Bologna, alla fine è stato oro, adesso però, arriva una partita che non può vedere momenti di incertezza, serve una vera e propria prestazione da guerrieri, non ci sono altre ipotesi se non quello. Igor Tudor dovrà caricare i suoi uomini e presentarsi in campo con una formazione di guerrieri, di grandi lottatori, di uomini che possano andare oltre le mancanze pesantissime di queste settimane ed andare a Roma e cercare di fare un’impresa”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro la Lazio <<<