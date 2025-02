Juve, Pavan: “La trasferta di Como è insidiosa”

Massimo Pavan ha parlato della prossima trasferta della Juventus contro il Como: per il giornalista, il match sarà particolarmente insidioso

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus al Como. Ecco un estratto delle sue parole: “La trasferta di Como è molto più insidiosa di quello che la classifica potrebbe dire, questo per molteplici motivi. Primo perché la Juventus in trasferta di recente ha vinto solo a Monza, tra l’altro di misura e soffrendo. Nelle altre partite sia in Coppa che in campionato non sono arrivati successi, ma pareggi o sconfitte come a Napoli. Contro i lariani serve, assolutamente un successo per dare continuità ad una squadra che ha vinto in campionato solo per poche volte sue partite consecutive e mai tre successi di seguito, troppo poco per essere ambiziosi. Per questo la gara contro il Como è importante allo stesso modo di quella con l’Empoli, vinta ma con più sofferenza di quanto dice il punteggio”.

Pavan: “Solo la Lazio ha passeggiato in riva al Lago”

Il giornalista ha proseguito: "Il Como è insidioso, ricordiamoci i primi minuti allo Stadium, ma anche i problemi che ha creato al Milan, che ha ribaltato il match solo nel finale con fortuna, ma anche con Roma e Atalanta. Solo la Lazio ha passeggiato in riva al Lago, ma ha pagato dazio al ritorno. Pericolosi Diao, ovviamente Nico Paz, ma anche Ikonè".