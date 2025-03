Juve, Pavan: “La stagione continuerà a essere un rollercoaster”

Massimo Pavan ha ipotizzato il proseguo della stagione della Juve: per il giornalista, i bianconeri non darebbero alcun tipo di certezza

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del possibile andamento della Juventus nell’ultima parte di stagione. Ecco un estratto delle sue parole: “Purtroppo è così, sarà un rollercoaster fino alla fine della stagione, prepariamoci ed abituiamoci. La sfida con il Verona fatta bene, la migliore e poi il crollo con l’Atalanta, ora è impossibile dire che succederà a Firenze, dipende se ci sarà un tempo buono e se sarà il primo o il secondo, visto che spesso e volentieri la Juventus non riesce a durare per concentrazione e pressione novanta minuti. Impossibile dire, ad oggi, cosa vedremo nel match contro la Fiorentina, impossibile capire se la formazione viola sarà affaticata, oppure no, ma considerando la grande rivalità contro la Juventus e la voglia di rivincita degli ex possiamo assolutamente ritenere che sarà una partita in cui la formazione di Palladino tirerà fuori il meglio”.

Pavan: “La Juve ha tutte le caratteristiche delle formazioni giovani”

Il giornalista ha proseguito: "Quello che possiamo assolutamente sostenere ed evidenziare è che la Juventus continua a mantenere le classiche caratteristiche delle formazioni giovani, alta discontinuità, grossa emotività ed esaltazione nelle cose belle e depressione nei momenti negativi. Abbiamo visto anche nella partita contro l'Atalanta come la squadra abbia sofferto tanto lo shock della rete dopo un primo tempo discreto fino al rigore e come successivamente sia totalmente crollata sotto i colpi della formazione nerazzurra, apparsa sicuramente più tonica, più convinta e più aggressiva. Ora bisognerà vedere se il discorso di Motta e il pranzo e il tentativo di ricompattare tutto e tutti, avrà successo".