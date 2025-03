Juve, Romano: “Motta? 50% di possibilità di vederlo sulla panchina il prossimo anno”

Le parole di Fabrizio Romano sul futuro della panchina della Juve: Thiago Motta è in forte bilico. Le ultime novità

In estate era stato descritto da molti come l’unico salvatore che avrebbe potuto risollevare la Juve dopo anni difficili. L’esperienza di Thiago Motta a Torino è stata però fin qui a dir poco deludente. Tra prestazioni ben al di sotto delle aspettative e risultati negativi, ora in molti chiedono l’esonero immediato del tecnico italo-brasiliano. Da giorni si susseguono voci sul suo possibile sostituto, da Pioli e Mancini fino a Conte e Gasperini, ma per il momento non ci sono notizie ufficiali. Ora la Juve dovrà concentrarsi e affrontare la Fiorentina nella prossima sfida di Serie A e cercare di vincere a ogni costo. Se così non fosse, allora potrebbe davvero arrivare l’addio.

Juve, le ultime novità sulla panchina