Felipe Melo: “Mai parlato male della Juve. Vlahovic? Serve una mentalità vincente”

Intervistato da Sky Sport Felipe Melo ha parlato del suo passaggio della Fiorentina alla Juve: le sue parole

Intervistato da Sky Sport Felipe Melo ha parlato del suo passaggio della Fiorentina alla Juve: “Se oggi farei una scelta diversa? Con la mentalità di oggi non avrei lasciato Firenze. Avevo fatto una grande stagione, ero in Nazionale, la gente mi voleva bene e io amavo i fiorentini. Ma il mio sogno era l’Inter, l’ho sempre detto. Molti dicono che parlo male della Juve, ma non è vero. Sono stato orgoglioso di indossare quella maglia. Però ho sempre tifato Inter sin da bambino e volevo giocare lì. Non è successo allora, ma fa parte della vita. A Torino ho vissuto tre anni difficili, ma quell’esperienza mi ha reso un professionista migliore”.

Juve, le parole di Felipe Melo

"Tornare a giocare contro la Fiorentina è stata molto difficile per me. Volevo bene alla Fiorentina ma poi quando sono andato alla Juve quell'amore è diventato odio, i cori del Franchi contro mia madre e mio padre…Ho sempre avuto una mentalità vincente e Vlahovic deve averla. Tornare lì, contro la ex squadra e tutti ti fischiano penso che sia importante, perché se arrivo e nessuno mi fischia allora vuol dire che non sono un gran campione e non sono stato importante. È facile tornare in un ambiente ostile perché vuol dire che ti volevano bene", ha concluso.