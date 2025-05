Juve, Pavan: “La partita contro la Lazio è decisiva”

Massimo Pavan ha parlato del prossimo impegno della Juventus contro la Lazio: per il giornalista sarà una partita d'importanza cruciale

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima partita della Juventus contro la Lazio. Ecco un estratto delle sue parole: “Adesso vedremo chi è da Juve, oppure no, perché la partita contro la Lazio è decisiva. Se quella con il Bologna permetteva ancora con un pareggio, con un minimo margine di errore, quella con la Lazio non permette più nessuno sbaglio a meno che Bologna e Roma non vincano, difficile. La Juventus vive una situazione delicata, con un eventuale pareggio e un pareggio o vittoria della Roma e del Bologna potrebbe anche finire per non essere più artefice del proprio destino, ma dovrebbe dipendere da altri andando a peggiorare totalmente la sua classifica e la sua situazione”.

Pavan: “Con la Lazio serve una prova diversa rispetto a quella con il Bologna”

Il giornalista ha proseguito: "Il pareggio con il Bologna può essere ancora accettato, ma con la Lazio ci vorrà una prova diversa, la prima vittoria esterna dopo tanto tempo. Insomma, la Juventus non può più sbagliare, purtroppo è mancato un risultato positivo contro il Parma che ha compromesso tutto e adesso bisogna andare a recuperare quei punti che ti possano portare almeno ai fatidici 70 o giù di li. In teoria ne mancano sette, ma farne nove ed arrivare a qualcosa in più sarebbe l'ideale per non avere ulteriori preoccupazioni".