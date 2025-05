Juve, Pavan: “La partita con il Venezia è d’importanza cruciale”

Massimo Pavan ha parlato del match della Juventus contro il Venezia: per il giornalista, la sfida avrebbe un importanza di livello massimo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida della Juventus al Venezia in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “Quella di stasera è la notte in cui ogni giocatore deve dimostrare di essere da Juventus. Una partita cruciale, una trasferta complicata a Venezia dove non ci sarà spazio per esitazioni: è il momento di lottare fino all’ultimo minuto per conquistare una vittoria fondamentale. È una notte che può segnare una stagione intera, la notte in cui chi si tira indietro lo fa per sempre. Tutti gli occhi saranno puntati sui titolari in campo, ma anche chi parte dalla panchina dovrà essere pronto a dare il massimo. Ogni contributo può risultare decisivo”.

Pavan: “Non c’è più spazio per gli errori”

Il giornalista ha proseguito: “È la notte di Dusan Vlahović, ma anche dei giovani di talento come Yildiz. È il momento di Kolo Muani, ma anche di Nico Gonzalez. Senza dimenticare l’apporto potenziale di Thuram, Locatelli, Douglas Luiz, e gli esterni come Cambiaso e Alberto Costa. In difesa, la parola d’ordine è una sola: non subire gol, soprattutto in trasferta, dove la Juventus ha faticato troppo spesso nel contenere gli attacchi avversari. L’obiettivo è chiaro: passare in vantaggio e saperlo gestire. Nelle ultime tre trasferte, i bianconeri hanno subito rimonte che hanno compromesso risultati importanti. Ora, però, non c’è più spazio per gli errori”. Leggi anche la probabile formazione della Juventus contro il Venezia <<<