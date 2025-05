Juve, Pavan: “La crisi del gol va oltre gli interpreti d’attacco”

Massimo Pavan ha parlato delle difficoltà della Juve di segnare in questa stagione: per il giornalista, non sarebbe un problema di interpreti

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parla delle difficoltà realizzative della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Rivoluzione totale nell’attacco della Juve. I dati di questa stagione con 52 reti in campionato evidenziano crisi del gol evidente che va oltre gli interpreti e che richiederà una profonda rivoluzione. Bisognerà trovare interpreti che sappiano segnare e una squadra che sappia creare di più ed essere più cinica andando oltre alle soluzioni che abbiamo visto in questa stagione e che, alla fine, non hanno convinto più di tanto. Un reparto in cui gli attaccanti non sono riusciti ad andare in rete con continuità ed è un tema che, forse, va oltre agli interpreti individuali e che riguarda tutti i giocatori”.

Pavan: “Yildiz e Gonzalez unici sicuri di rimanere nella prossima stagione”

Il giornalista ha proseguito: “Al momento, per la prossima stagione sono sicuri di rimanere solo Kenan Yildiz e Nico Gonzalez, tutti gli altri sono assolutamente sul piede di partenza o comunque hanno bassissime probabilità di restare. (..) La Juventus ha bisogno di attaccanti da 10-15 gol minimo a stagione e nessuno, ad oggi, si avvicina a quei numeri ed è sicuramente un problema non di poco conto. Se a questi ci aggiungiamo un Milik sempre rotto ed un Conceiçao troppo discontinuo, si capisce come il reparto andrà rivoluzionato, ne rimarranno due, al massimo tre gli altri sono pronti all’addio”. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<